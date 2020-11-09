"Брати х*хли": відомий український боксер зробив скандальну заяву

Скандальний український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) останнім часом все частіше робить в мережах резонансні заяви. Нещодавно він прокоментував результати виборів у США і перемогу демократа Джо Байдена. В цей раз Редкач попросив українців відправити йому сало, але назвав їх "х*хлами". Скандальний пост боксер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Брати-х*хли, можете сало відправити поштою. Маленький клаптик 20 доларів", – пожартував Іван над фото, де 91 грам сала коштує 18 доларів.

Іван Редкач показав вартість сала в США (фото: facebook.com/vanyajunito.redkach)

В коментарях багато образилися зверненням "х*хли" стосовно українців:

Вань, брати Українці! Х*хли як відправлять, то прайс буде ще більший ніж у Штатах.

У нас 5 $ за кілограм!

Х*хли живуть на расійскай під*рациї. В Україні живуть УКРАЇНЦІ.

Хахльі в Сібірє. В Україні живуть українці.

Скріншоти

Нагадаємо, що раніше український чемпіон з тайського боксу влаштував розборки з "копами" через карантин. Інцидент стався ввечері біля магазину, куди спортсмен вирушив за покупками, не надівши при цьому захисну маску. До Павла після виходу з маркету підійшов патруль... і почалися розборки.

Раніше ми писали про те, що український боксер Іван Редкач в США порушив карантин через коронавірус і відправився на пробіжку на пляж. У підсумку йому довелося тікати від поліцейських.