"Брати х*хли": відомий український боксер зробив скандальну заяву

Відомий боксер і раніше потрапляв у скандали
Скандальний український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) останнім часом все частіше робить в мережах резонансні заяви. Нещодавно він прокоментував результати виборів у США і перемогу демократа Джо Байдена. В цей раз Редкач попросив українців відправити йому сало, але назвав їх "х*хлами". Скандальний пост боксер опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Брати-х*хли, можете сало відправити поштою. Маленький клаптик 20 доларів", – пожартував Іван над фото, де 91 грам сала коштує 18 доларів.
Іван Редкач показав вартість сала в США (фото: facebook.com/vanyajunito.redkach)
В коментарях багато образилися зверненням "х*хли" стосовно українців:
Скріншоти
Нагадаємо, що раніше український чемпіон з тайського боксу влаштував розборки з "копами" через карантин. Інцидент стався ввечері біля магазину, куди спортсмен вирушив за покупками, не надівши при цьому захисну маску. До Павла після виходу з маркету підійшов патруль... і почалися розборки.
Раніше ми писали про те, що український боксер Іван Редкач в США порушив карантин через коронавірус і відправився на пробіжку на пляж. У підсумку йому довелося тікати від поліцейських.