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Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании: что известно

Джермейн Джексон (фото: instagram.com/officialjermainejackson)
Автор: Иванна Пашкевич

Основателя группы The Jackson 5, старшего брата Майкла Джексона Джермейна обвинили в изнасиловании, которое, по словам пострадавшей, произошло в 1988 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Подробности

Иск подала Рита Барретт, которая сотрудничала с Майклом Джексоном в роли музыкального подрядчика, а также через основателя Motown Records, продюсера Берри Горди.

Майкл и Джермейн Джексоны (фото: instagram.com/officialjermainejackson)

Она утверждает, что старший брат покойного певца ворвался к ней в дом, совершил нападение и совершил насильственные действия. В момент нападения она молилась, опасаясь за свою жизнь.

В иске упоминаются компании Jermaine L. Jackson Music Productions и Work Records, связанные с артистом. Сумма исковых требований не была уточнена.

Джермейн Джексон (фото: instagram.com/officialjermainejackson)

Якобы на следующий день после инцидента Рита Баррет обратилась к Берри Горди, надеясь на его поддержку.

Однако продюсер предпочитал долгие годы скрывать эту информацию, чтобы сохранять прибыль от сотрудничества с Майклом Джексоном.

"Когда она узнала, что что-то можно сделать по закону, она нашла в себе силы и заручилась поддержкой близких, чтобы найти нас, и теперь стоит за себя и других", - сказал адвокат пострадавшей Джефф Андерсен.

Сам музыкант, ранее не обвинявшийся в сексуальном насилии, обвинения в свой адрес не прокомментировал.

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Майкл Джексонзгвалтування