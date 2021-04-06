Брат затриманої за стриптиз в ОАЕ українки розповів, що вона казала сімї

В Дубаї поліція затримала дівчат , які влаштували відверту фотосесію на балконі хмарочоса. Як виявилося, серед них було 11 українок. Дівчата працюють нібито моделями, принаймні так вони казали рідним. Брат одного із затриманих розповів, що родина нічого не знала і не знала про стриптизі.

Про це він сказав в коментарі ТСН.

Одна з українок імені Яна вела у соцмережі так званий щоденник поїздки в ОАЕ. У мережі дівчина показує, як пройшов переліт, похід на пляж, спорткари, вишукана їжа.

Брат Яни потім розповів, що рідні знали, що Яна відпочиває в ОАЕ. Однак про рід її діяльності ніхто навіть не підозрював.

"Вона поїхала на відпочинок, а далі не знаю, що там. Так, там якась фотосесія повинна була бути у неї...У мене більше інформації про це немає жодної", – розповів брат затриманої.

Яна повідомляла про свої пересування в ОАЕ в соцмережах (Скріншот)

Як все починалося

На відверту фотосесію зібрали близько 15 дівчат з країн колишнього СНД. Українок з них 11. Дівчата позували голими на даху хмарочоса, але хтось напроти зняв 10-секундне відео про це. Справу оприлюднили. За законами ОАЕ така поведінка в країні - є неприпустимою і карається строком позбавлення волі і штрафом. Зараз юні моделі затримані, їм загрожує штраф у розмірі 1400 доларів.

Організатором зйомки в Дубаї є росіянин. Йому загрожує термін у в'язниці.