ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Брат затриманої за стриптиз в ОАЕ українки розповів, що вона казала сімї

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 09:12
Брат затриманої за стриптиз в ОАЕ українки розповів, що вона казала сімї Колаж РБК-Україна: брат заарештованої в Дубаях українки прокоментував інцидент
Автор: Людмила Жукова

В Дубаї поліція затримала дівчат, які влаштували відверту фотосесію на балконі хмарочоса. Як виявилося, серед них було 11 українок. Дівчата працюють нібито моделями, принаймні так вони казали рідним. Брат одного із затриманих розповів, що родина нічого не знала і не знала про стриптизі.

Про це він сказав в коментарі ТСН.

Одна з українок імені Яна вела у соцмережі так званий щоденник поїздки в ОАЕ. У мережі дівчина показує, як пройшов переліт, похід на пляж, спорткари, вишукана їжа.

Брат Яни потім розповів, що рідні знали, що Яна відпочиває в ОАЕ. Однак про рід її діяльності ніхто навіть не підозрював.

"Вона поїхала на відпочинок, а далі не знаю, що там. Так, там якась фотосесія повинна була бути у неї...У мене більше інформації про це немає жодної", – розповів брат затриманої.

Брат затриманої за стриптиз в ОАЕ українки розповів, що вона казала сімїЯна повідомляла про свої пересування в ОАЕ в соцмережах (Скріншот)

Як все починалося

На відверту фотосесію зібрали близько 15 дівчат з країн колишнього СНД. Українок з них 11. Дівчата позували голими на даху хмарочоса, але хтось напроти зняв 10-секундне відео про це. Справу оприлюднили. За законами ОАЕ така поведінка в країні - є неприпустимою і карається строком позбавлення волі і штрафом. Зараз юні моделі затримані, їм загрожує штраф у розмірі 1400 доларів.

Організатором зйомки в Дубаї є росіянин. Йому загрожує термін у в'язниці.

Як ми раніше писали, з'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Об'єднані Арабські Емірати
LITE
Свято 6 квітня: всі заборони і прикмети цього дня, в кого іменини
Свято 6 квітня: всі заборони і прикмети цього дня, в кого іменини