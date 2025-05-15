Брат Максима Нелипы подтвердил его гибель и попросил о помощи

Погиб Максим Нелипа - популярный актер и телеведущий, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Его брат Андрей Нелипа подтвердил трагическую новость.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Facebook.

"Да, это правда. На российско-украинской войне погиб брат - известный украинский киноактер и телеведущий, капитан команды КВН "Ковбои Политеха", участник проектов "Кто там", "Народная звезда", "Дизель Шоу", "Танцы со звездами" и т.д. Максим Нелипа, который с началом полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины", - отметил Андрей Нелипа.

Он отметил, что его брат сначала был в ТРО, а затем в ВСУ.

"Макс был не только шоумен, юморист, ярый рыбак, но и воин, защитник Украины. Сначала в ТРО, потом в ВСУ. В последнее время он "выступал" в Силах беспилотных систем - устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов", - подчеркнул он.

Также брат шоумена отметил, что недавно Нелипа стал командиром роты.

"Макс в звании старшего лейтенанта недавно был назначен командиром роты, побратимы продолжают выполнение боевых задач", - подытожил он.

"Спасибо братик, ты в наших сердцах. Гордимся, скучаем, помним", - написал Андрей Нелипа.

Кроме того, он попросил о помощи.

"У кого есть возможность помочь - вот создали банку, будем благодарны", - отметил брат Нелипы.

Номер карты банки

4441 1111 2514 9058

Брат Максима Нелипы подтвердил его гибель (скриншот)

Напомним, Нелипе было 48 лет. У него осталась жена Тамара и двое детей.

Максим Нелипа засветился в студенческие годы, когда играл в команде КВН института "Ковбои политеха". Затем был телеведущим многих развлекательных шоу на украинских телеканалах. Также снимался в кино, участвовал в проектах "Дизель Студио".

После того как в 2022 году он вступил в ВСУ, практически не появлялся в соцсетях.

В январе 2025 года стало известно, что он попал в больницу, проходил лечение и реабилитацию.