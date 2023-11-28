Брат и сестра 50 дней не знали о смерти матери: в плену ХАМАС мысль о ней помогла им выжить

7 октября боевики ХАМАС ворвались в сплоченную фермерскую общину Беэри, где проживало около 1100 человек. Более 120 человек кибуца погибли, еще часть - были похищены. Террористы поджигали дома, людей, грабили и уничтожали все, что могли. В общей сложности на юге Израиля в тот день погибло около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями.

Во время этого хаоса и террора Ноам и Альма были разлучены со своими родителями и попали в руки ХАМАС. Их отвезли в сектор Газа, где держали в одной комнате с другой женщиной из Беэри. Известно, что дети пережили суровые испытания. Как рассказал Бесораи, родственник детей, он не хочет усугублять бремя семей, чьи близкие еще в заложниках, но этим детям "было, мягко говоря, неприятно. Это было ужасно".

Дети вместе со своей сокамерницей вели общий дневник, но им не разрешили его взять с собой. Более того, они даже не знали, что их освобождают. Их просто вывели из комнаты, якобы в туалет, затем надели на них наручники, завязали глаза, посадили в машину и повезли к тому месту, где заложников передавали Красному Кресту.

"Они пытались это скрыть от женщины, которая осталась одна, так что, возможно, это оказало на нее некоторое психологическое давление", - добавил Бесораи.

Когда дети шли от авто ХАМАС к машине Красного креста, они крепко держались за руки. Ноам сказал Альме, что ему просто очень жаль. Он имел в виду жителей Газы, которые были вокруг и что ему жаль, что он едет домой, а они остаются.

Ноам и Альма Оз (скриншот)

Дома их встретили родственники родителей и бабушка. Дети сильно похудели и сейчас семья занялась их восстановлением. В целом, они в порядке, но родные беспокоятся, как на них скажется то, что они пережили.

Но самое страшное испытание брата и сестру ждало дома. Все дни плена их поддерживала мысль о воссоединении со своей матерью.

"Но, когда детей освободили вместе, эта мечта была разрушена тем фактом, что она была убита. Мою сестру, их маму, убили 7 октября. Дети этого не знали. Мы думали, что они были вместе, когда их похитили, но они были разлучены с самого начала. ", - сказал дядя детей по материнской линии Ахал Бесораи.

"Когда они впервые пересекли границу и воссоединились со своей бабушкой и старшим братом, первой новостью, с которой им пришлось столкнуться, было то, что их мамы уже нет в живых. И это был для них ужасно эмоциональный и травмирующий момент", - добавил Бесораи.

Отец детей пропал без вести и считается пленником в секторе Газа.

"Когда я разговаривал с ними, когда я впервые разговаривал с Альмой, 13-летней племянницей, у нее была огромная улыбка и блестящие глаза, когда она пришла на звонок в Zoom. И вот что засело у меня в голове: что скрывается за этими блестящими глазами? Что находится глубоко внутри них после этого ужасного испытания? Мне просто очень сложно это оценить", - резюмировал Бесораи.