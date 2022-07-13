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На браслеті Меган Маркл побачили таємний символ: що він означає

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Середа 13 липня 2022 11:25
На браслеті Меган Маркл побачили таємний символ: що він означає Меган Маркл носить браслет з таємним символом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Герцогиня Меган Маркл дуже часто на людях з'являється з золотим браслетом на руці. На прикрасі є "священний символ", який оберігає королівську особу від зла.

Його значення розгадали і розповіли про нього у виданні Express.

Маркл обожнює прикраси

Меган є великим шанувальником витончених золотих прикрас, і протягом багатьох років герцогиня Сассекська була помічена в носінні багатьох дизайнерських речей з чималою вартістю.

Кілька разів Меган одягала невеликий золотий браслет-ланцюжок з характерним кулоном evil eye, дизайн якого має прихований сенс.

Вперше герцогиня була помічена з золотим браслетом від пристріту у вересні 2019 року.

На браслеті Меган Маркл побачили таємний символ: що він означаєСкріншот (express.com.uk)

Тоді Маркл була в Нью-Йорку, вона спостерігала за фінальним матчем Відкритого чемпіонату США в жіночому одиночному розряді між Сереною Вільямс - близькою подругою герцогині та Б'янкою Андрееску.

Потім, через місяць, коли вона і її чоловік принц Гаррі вирушили в королівський тур по Південній Африці, Меган доповнила браслетом кілька нарядів. Протягом 10 днів королівська особа одягала браслет кілька разів.

У чому сенс прикраси від пристріту

Ювелірна прикраса належить бренду Alemdara. Цей конкретний браслет називається Diadem Evil Eye Bracelet - Yellow Gold and Turqouise Evil Eye. Він коштує 275 фунтів стерлінгів і все ще доступний для покупки через вебсайт.

Опис браслета говорить: "Цей браслет Didem, виготовлений вручну з 18-каратного жовтого золота, прикрашений бірюзовою емаллю на тонкому ланцюжку з жовтого золота".

На браслеті Меган Маркл побачили таємний символ: що він означає

"Око диявола (evil eye) — це священний символ, століттями використовувався в якості захисту від злих духів в середземноморській культурі", — йдеться в описі.

За легендою, "око диявола" працює як щит від заздрості, відображаючи будь-яке зло туди, звідки воно прийшло, і захищаючи свого власника від будь-яких шкідливих духів.

Читайте також, як принц Гаррі і Меган Маркл вперше за два роки вийшли в світ разом з королівською родиною.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі прокоментував участь в" Іграх нескорених " української команди.

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Меган Маркл
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