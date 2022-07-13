На браслеті Меган Маркл побачили таємний символ: що він означає
Герцогиня Меган Маркл дуже часто на людях з'являється з золотим браслетом на руці. На прикрасі є "священний символ", який оберігає королівську особу від зла.
Його значення розгадали і розповіли про нього у виданні Express.
Маркл обожнює прикраси
Меган є великим шанувальником витончених золотих прикрас, і протягом багатьох років герцогиня Сассекська була помічена в носінні багатьох дизайнерських речей з чималою вартістю.
Кілька разів Меган одягала невеликий золотий браслет-ланцюжок з характерним кулоном evil eye, дизайн якого має прихований сенс.
Вперше герцогиня була помічена з золотим браслетом від пристріту у вересні 2019 року.
Скріншот (express.com.uk)
Тоді Маркл була в Нью-Йорку, вона спостерігала за фінальним матчем Відкритого чемпіонату США в жіночому одиночному розряді між Сереною Вільямс - близькою подругою герцогині та Б'янкою Андрееску.
Потім, через місяць, коли вона і її чоловік принц Гаррі вирушили в королівський тур по Південній Африці, Меган доповнила браслетом кілька нарядів. Протягом 10 днів королівська особа одягала браслет кілька разів.
У чому сенс прикраси від пристріту
Ювелірна прикраса належить бренду Alemdara. Цей конкретний браслет називається Diadem Evil Eye Bracelet - Yellow Gold and Turqouise Evil Eye. Він коштує 275 фунтів стерлінгів і все ще доступний для покупки через вебсайт.
Опис браслета говорить: "Цей браслет Didem, виготовлений вручну з 18-каратного жовтого золота, прикрашений бірюзовою емаллю на тонкому ланцюжку з жовтого золота".
"Око диявола (evil eye) — це священний символ, століттями використовувався в якості захисту від злих духів в середземноморській культурі", — йдеться в описі.
За легендою, "око диявола" працює як щит від заздрості, відображаючи будь-яке зло туди, звідки воно прийшло, і захищаючи свого власника від будь-яких шкідливих духів.
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