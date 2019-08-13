Брали алкоголь для мами: нові подробиці отруєння самогоном дітей під Житомиром

У Житомирській області минулого тижня отруїлися алкоголем двоє маленьких дітей 8 і 9 років. Хлопці доводяться один одному братами. Їх доставили в Пулинську лікарню і зараз їхньому життю нічого не загрожує. Хлопцям діагностували отруєння алкоголем. На узбіччі в селі Стара Олександрівка їх помітив водій, який і викликав швидку допомогу.

Старший з двох братів - Євген - розповів поліції, що вони гуляли в компанії інших хлопчиків. В якийсь з моментів у старших виникло бажання випити, однак їм горілку в селі не продали. Тоді на закупівлю відправили Євгена, який заявив, що алкоголь бере "для мами". Так в компанії дітей 7-14 років з'явилася горілка. За словами хлопців, кожен випив дві чарки. про це повідомили в поліції.

В лікарні лікар прокоментував стан дітей, у якому вони потрапили в медустанову.

"Стан дітей було важким, непритомних, молодший 7-річний (8-річчя він зустрів уже в лікарні) Павло і зовсім був у глибокій комі. Завдяки реанімаційним заходам через 3 години вони прийшли в себе, а на наступний день їх перевели у дитяче відділення", -розповів лікар.

За словами матері, яка потім прийшла до синів в лікарню, вона не хвилювалася про дітей, думала, що вони у бабусі.

Зазначається, що служба у справах дітей райдержадміністрації вирішила забрати дітей з сім'ї без позбавлення батьківських прав. Матері дали рік, щоб пролікуватися і розібратися з усіма соціальними і побутовими проблемами. Якщо вона впорається - дітей їй повернуть.

Відео: нові подробиці про отавлении дітей (YouTube)

Як раніше ми писали, в Новомосковську Дніпропетровської області підлітки накинулися на жінку з камінням за те, що вона зробила їм зауваження про поведінку. Фото дітей розмістили в співтоваристві "Подслушано Новомосковськ" в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що темношкірі студенти побили киян і намагалися задавити.