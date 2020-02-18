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Шлюб вичерпав себе: в королівській родині ще одне гучне розлучення

STYLERЖиття    18.02.2020 - 19:54
Шлюб вичерпав себе: в королівській родині ще одне гучне розлучення
У королівському палаці знову розлучаються (Колаж РБК-Україна)

Граф і графиня Сноуден заявили, що їхні стосунки себе вичерпали

Племінник королеви Єлизавети II раптово вирішив розлучитися зі своєю дружиною після 26 років спільного життя. Мова йде про 58-річного сина принцеси Маргарет, рідної сестри Єлизавети. Девід Армстронг-Джонс прийняв рішення розлучитися зі своєю дружиною Сереною, з якою прожив разом 26 років і виховав двох дітей.

В королівському палаці вже випустили офіційну заяву з коментарем з приводу причин такого раптового розриву.

"Граф і графиня Сноудон дійшли згоди з приводу того, що шлюб повинен підійти до кінця і що їм потрібно розлучитися. Вони просять про те, щоб преса поважала приватне життя їх сім'ї", - сказано в повідомленні.

Як зазначається Девід і Серена прийшли до висновку, що їхні стосунки вичерпали себе і вони вже деякий час проживають окремо. Розлучення планується мирним, без скандалів і розподілу майна. У пари є двоє спільних дітей – 20-річний син Чарльз і 17-річна дочка Маргарита.

Їх шлюб був досить тихим, не обтяженим скандалами. В якийсь період графа і графиню Сноуден вважали зразком стабільності, що не можна було сказати про батьків Девіда – принцесу Маргарет та її чоловіка Ентоні Армстронг-Джонса.

Весілля Девіда і Серени відбулося 8 жовтня 1993 року в церкві Святої Маргарити в Вестмінстері. На заході була присутня королева Єлизавета II, королева-мати, принцеса Діана, принцеса Анна і багато інших членів королівської родини. Святкування було пишним – близько 650 гостей.

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