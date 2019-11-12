Божественне схвалення: ПЦУ підтримала щеплення

Православна церква схвалила вакцинацію та виступила із заявою про важливість щеплень для збереження імунітету і захисту від інфекцій. Про це йдеться в повідомленні священнослужителів 12 листопада на сторінці в Facebook.

У ПЦУ зазначили, що епідемії інфекційних хвороб, які починаються з невидимого для ока людини збудника, але здатними призвести до катастрофічних наслідків - є прикладом уразливості сучасного світу.

"Просімо ж у Господа заступництва від тяжких хвороб, проте пам’ятаймо, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас", - йдеться в заяві.

ПЦУ підтримала щеплення - вакцинація населення допомагає сформувати колективний імунітет (Ілюстративне фото: twitter.com whoukraine)

Так, у ПЦУ визнають, що на сучасному рівні розвитку медицини вакцинація є дієвим способом захиститися від інфекцій.

"Тож не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників", - йдеться у публікації.

Крім того, в заяві наголошується, що вакцинація населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Адже понад 200 років тому наукові дослідження дозволили людям зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших жахливих хвороб.

Також звертається увага, що вакцинуватися можна тільки сертифікованими препаратами. Кожен пацієнт має право перевірити термін придатності та якість вакцини перед щепленням і отримати від лікаря відповідні інструкції та застереження.

"Вакцинуючись, ми піклуємося не тільки про себе, але і про своїх рідних і близьких", - резюмували в ПЦУ.

ПЦУ підтримала вакцинацію (Фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що тим часом, наприклад, в Російській православній церкві, яка має "філію" в Україні у вигляді УПЦ МП, порівнюють щеплення з "малою спокусою від Господа, який Він посилає, щоб спокусити людину малим злом і навчити її боротися з ним".

В РПЦ також стверджують, що прищеплювати дітей і дорослих не можна, бо ефективність вакцинопрофілактики не має доказової бази, вакцинація несприятливо впливає на імунну систему, вакцини містять вкрай небезпечні токсичні компоненти.

Крім того, російські священики вважають, що з вакцинацією пов'язаний "розвиток багатьох захворювань", а "масова вакцинація вигідна тільки виробникам препаратів". Крім того, священнослужителі РПЦ запевняють парафіян, що самі медичні працівники не прищеплюють своїх дітей.

ПЦУ підтримала вакцинацію (Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)