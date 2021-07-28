RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Боже упасі!" Учасники хресної ходи УПЦ МП висловилися про вакцинацію та COVID (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві до Дня Хрещення Русі пройшов хресний хід. Багато віруючих приїхали в столицю, але всього деякі з них були в масках.

В сюжеті BBC Ukraine віруючі розповіли, чому їм не потрібні засоби захисту.

"Купа доказів, що маска не захищає. І в масці можна захворіти. Ми вже всі перехворіли з Божою допомогою", - розповіла одна з жінок у хресній ході.

На питання про вакцинацію вона відповіла, що не вірить у щеплення і не хоче експериментів над собою.

"Боже боронь! Ніяких вакцин! Не потрібно над нами і нашими дітьми проводити експерименти. Наша вакцина - це причастя. Інших ми не визнаємо", - сказала віруюча.

Один зі священиків висловився і повідомив, що "торжество православ'я здолає всякі штами Дельта".

"У Святому Письмі сказано, що не сподівайтеся на князів, синів людських, в них немає порятунку", - сказав священик.

Як ми писали раніше, хресна хода до Дня Хрещення Русі в Києві пройшла без порушень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хресний хід