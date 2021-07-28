"Боже упасі!" Учасники хресної ходи УПЦ МП висловилися про вакцинацію та COVID (відео)

У Києві до Дня Хрещення Русі пройшов хресний хід. Багато віруючих приїхали в столицю, але всього деякі з них були в масках.
В сюжеті BBC Ukraine віруючі розповіли, чому їм не потрібні засоби захисту.
"Купа доказів, що маска не захищає. І в масці можна захворіти. Ми вже всі перехворіли з Божою допомогою", - розповіла одна з жінок у хресній ході.
На питання про вакцинацію вона відповіла, що не вірить у щеплення і не хоче експериментів над собою.
"Боже боронь! Ніяких вакцин! Не потрібно над нами і нашими дітьми проводити експерименти. Наша вакцина - це причастя. Інших ми не визнаємо", - сказала віруюча.
Один зі священиків висловився і повідомив, що "торжество православ'я здолає всякі штами Дельта".
"У Святому Письмі сказано, що не сподівайтеся на князів, синів людських, в них немає порятунку", - сказав священик.
Як ми писали раніше, хресна хода до Дня Хрещення Русі в Києві пройшла без порушень.