В бою за Украину погиб брат известной украинской ведущей

Ведущая программы "Утро в большом городе" на ICTV2 Юлия Зорий переживает тяжелую утрату - на фронте погиб ее младший двоюродный брат.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу ведущей.

Защитник служил в составе 3-го отдельного полка Сил специальных операций и погиб на Покровском направлении, отдав жизнь за Украину.

"Недавно в интервью я рассказывала, как горжусь своим младшими братом, который служит в ССО. Как мы все тобой гордимся. Каким смелым и крутым бойцом ты оказался. А две недели назад тебя привезли на щите", - написала Юлия Зорий.

Известно, что погибший - сын ее тети, ему было всего 31. На днях состоялось прощание с героем.

"Мы всегда были в очень теплых и дружеских отношениях. Он на самом деле был добрым парнем, классным - всегда улыбающийся, на позитиве, никогда не отказывал в помощи, очень вкусно готовил. Он всегда ждал когда мы с Томой (моя младшая сестра) приедем и он приготовит свои фирменные шашлыки и борщ. Он был очень начитанным. Очень интеллектуально развитым", - добавила телеведущая.

Юлия Зорий (фото: instagram.com/yulia_zoriy)

Напомним, что 38-летняя Юлия Зорий - известная украинская телеведущая и практикующий психолог.

С самого начала полномасштабного вторжения она активно работала на горячей линии психологической поддержки.

С 25 июля 2020 года Юлия замужем за бывшим министром обороны Алексеем Резниковым.