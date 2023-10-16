В бою с террористами ХАМАС погиб член семьи Голды Меир: что известно

7 октября Хадар Кама присоединился к своим товарищам по отряду в Тель-Авиве, чтобы защищать Израиль. В бою на границе с Сектором Газа погибли 4 члена этого подразделения, включая 24-летнего командира Хадар Кама, 27-летнего майора Эли Зиссара из Гиват-Элы. Еще четыре человека получили ранения.

Хадар Кама – член семьи Голды Меир, он правнук Шайны Корнголд, старшей сестры и наставницы Голды. У Хадара остались скорбящие родители и две сестры – Шира и Альма.

Он был выпускником движения "Пять пальцев", которое готовит своих студентов к службе в элитных подразделениях в ЦАХАЛ. Год он отучился в подготовительной школе, а потом получил звание офицера и записался в ЦАХАЛ.

"Он был харизматичным молодым человеком со скрытой силой, и теперь все знают, что его секрет заключался в его непоколебимой решительности и настойчивости. Он служил в подразделении, которое питало к нему глубокую привязанность, и он отвечал взаимностью", рассказала мама Хамара, Гила Кама.

Почти двое суток семья Хамара не знала о его судьбе. А потом стало известно, что он погиб в бою.

"Мы, конечно, живем в кошмаре. Я чувствую себя обязанной выразить свои чувства: действия правительства в октябре 2023 года лишили его жизни, которой он так дорожил, отняв у нас большую часть нашей души. Мой гнев направлен исключительно на них. Я очень зла", - написала Гила Кама.

Гиди Меир, музыкант и внук Голды Меир, отец Хамара, находился в это время в Лондоне, но он специально прилетел в Израиль, чтобы проститься с сыном.

Для справки

Голда Меир – израильский политический и государственный деятель. Она была одной из основательниц государства Израиль, занимала посты премьер-министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел и министра труда и социальной политики.

Она родилась в 1898 году в Киеве, в раннем детстве с родителями переехала в США, а в 1921 году отправилась с мужем и сестрой в Палестину. Там они вступили в кибуц Мерхавия, и Голда стала делегатом сионистского конгресса, где познакомилась с будущими лидерами Израиля.

В 1946 году ООН проголосовало за разделение Палестины и независимость Израиля. В 1948 году было основано государство Израиль и Голда Меир стала первым послом нового государства в СССР.