Боевики ХАМАС убили известного футболиста: что известно

Кто такой Лиор Ансулин

Известный футболист Лиор Асулин был найден мертвым на юге Израиля. Известно, что он присутствовал на фестивале "Месибат Тева" в кибуце Реим и стал жертвой террористов ХАМАС во время нападения 7 октября. Тело Асулина было найдено и опознано утром 8 октября в Рейме.

Лиор Асулин родился 6 октября 1980 года в Раанане, Израиль. Играл в молодежной лиге "Маккаби Герцлия" и именно оттуда попал в высшую футбольную лигу Израиля – Израильскую премьер-лигу. Зарекомендовал себя как один из лучших нападающих Израиля.

После окончания сезона 2005-2006 года футболистом заинтересовались крупные футбольные клубы – "Олимпик Марсель", OGG "Ницца" из Франции, также клубы Турции, с Кипра и Греции. Однако по данным СМИ, контракты так и не были заключены.

Выступал на клубы "Маккаби" (Петах-Тиква), "Бней Сахнин", "Бейтар" (Иерусалим), "Бней Йегуда", "Апоэль" (Тель-Авив), "Аполлон" (Лимассол), "Апоэль" (Беэр-Шева), "Апоэль" (Рамат-Ган), "Апоэль" (Ришон ле-Цион), "Апоэль" (Петах-Тиква), "Апоэль" (Ашкелон), "Апоэль" (Марморек), "Апоэль" (Нацерет Илит).

В 2011 году был признан лучшим бомбардиром сезона. Футболист завершил свою спортивную карьеру в 2017 году.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

Около 06:30 ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Террористы выпустили по стране более двух тысяч ракет. После этого боевики проникли на юг страны.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "Хамас объявил войну Израилю, за что заплатит очень высокую цену". В борьбе с боевиками Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи", а по всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение.

По состоянию на утро 8 октября количество жертв в Израиле уже пошло на сотни, много людей считаются пропавшими без вести, часть – взята в плен террористами ХАМАС. Пострадавших и раненых уже около 2000 человек. Среди погибших есть два украинца – эту информацию подтвердили в посольстве Украины в Израиле.

Правительство Израиля официально объявило о состоянии войны и ввели в действие пункт 40 Алеф, который не применялся с 1973 года.