Бояться заразити рідних: як медики рятуються від коронавіруса

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 6 592 осіб, з них 174 померли, 424 - одужали. Найбільше заражених знаходиться в Чернівецькій області - 1053. Медики кожен день ризикують своїм здоров'ям і своїх близьких, рятуючи життя громадян.

На відміну від своїх колег за кордоном українські лікарі не можуть ізолюватися від рідних, щоб не піддати їх ризику зараження коронавірусною інфекцією.

В умовах пандемії медики діють згідно з власними "протоколами". Вони намагаються, щоб робоча форма не контактувала з одягом, в якому вони приходять на роботу. А по приходу додому відразу ж його застірують. Про це розповіла фельдшер з медицини невідкладних станів у Центрі екстреної та медицини катастроф міста Києва Вікторія Сердюк в інтерв'ю "Радіо НВ".

Медик також зазначила, що не на всіх підстанціях є душові кабіни, тому не всі на роботі можуть прийняти душ. Лікарі намагаються всіляко обробляти руки і час від часу обробляти будинок речовинами, які містять спирт. Крім того, перебуваючи на вулиці медики використовують маски.

Нагадаємо, за словами вчених, більшість антисептиків і санітайзерів дуже небезпечні для людини. Занадто часте або неправильне використання антисептиків може стати причиною мутації вірусів.