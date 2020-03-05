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Як не боятися виступати публічно? Тренінг від РБК-Україна та HR YOU

STYLERЖиття    05.03.2020 - 10:55
Як не боятися виступати публічно? Тренінг від РБК-Україна та HR YOU
Фото: кадр з фільму "Вовк з Уолл-стріт"

Запрошуємо на майстер-клас ораторського мистецтва "Топ-Спікер"

РБК-Україна спільно з компанією з розвитку людського капіталу HR YOU представляє Всеукраїнську програму "Людина Майбутнього" щодо навчання навичкам ХХІ століття, які потрібні всім, незалежно від віку, позиції в компанії та сфери діяльності.

Ці навички називаються soft skills (м'які навички), які міжнародні експерти Економічного Форуму в Давосі визнали, як найбільш затребувані у світі серед роботодавців, а результати дослідження Гарвардського університету та Стенфордського Інституту підтвердили, що успіх будь-якої людини в сучасному світі на 85% залежить саме від м'яких навичок.

  • Ви хочете дізнатися секрети успішного спікера/оратора?
  • Завжди бути завжди в центрі уваги?
  • Вигідно презентувати себе і свій проект?
  • Не просто дізнатися, а "вмонтувати" в себе ці навички на все життя і легко використовувати їх в будь-якій ситуації?

Тоді майстер-клас ораторського мистецтва "Топ-Спікер" від теле- і радіо ведучої, експерта-консультанта телеканалів СТБ та "Україна" з 10-ти річним досвідом роботи в радіоефірі з охопленням 1 000 000 людей, співавтором Національного рекорду самого тривалого Телевізійного Марафону у сфері освіти ГАННИ ПРОСВЕТОВОЇ для Вас!

19 березня о 18:30 Анна чекає на Вас за адресою: пр. Перемоги, 38 (ДК "Більшовик").

Вартість – 500 грн. Кількість місць обмежена!

Посилання на реєстрацію тут.

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