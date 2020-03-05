Як не боятися виступати публічно? Тренінг від РБК-Україна та HR YOU

Запрошуємо на майстер-клас ораторського мистецтва "Топ-Спікер"
РБК-Україна спільно з компанією з розвитку людського капіталу HR YOU представляє Всеукраїнську програму "Людина Майбутнього" щодо навчання навичкам ХХІ століття, які потрібні всім, незалежно від віку, позиції в компанії та сфери діяльності.
Ці навички називаються soft skills (м'які навички), які міжнародні експерти Економічного Форуму в Давосі визнали, як найбільш затребувані у світі серед роботодавців, а результати дослідження Гарвардського університету та Стенфордського Інституту підтвердили, що успіх будь-якої людини в сучасному світі на 85% залежить саме від м'яких навичок.
Тоді майстер-клас ораторського мистецтва "Топ-Спікер" від теле- і радіо ведучої, експерта-консультанта телеканалів СТБ та "Україна" з 10-ти річним досвідом роботи в радіоефірі з охопленням 1 000 000 людей, співавтором Національного рекорду самого тривалого Телевізійного Марафону у сфері освіти ГАННИ ПРОСВЕТОВОЇ для Вас!
19 березня о 18:30 Анна чекає на Вас за адресою: пр. Перемоги, 38 (ДК "Більшовик").
Вартість – 500 грн. Кількість місць обмежена!
Посилання на реєстрацію тут.