Боярський розніс росіян та похвалив збірну України з футболу: "на голову вище наших"

Михайло Боярський похвалив збірну України з футболу, яка вийшла в 1\8 фіналу і висловив припущення, що команда може дійти й до півфіналу.
Так він прокоментував вихід збірної України в плей-офф Євро 2020 для видання "Спорт Експрес".
Народний артист СРСР і Росії Михайло Боярський визнав, що українські футболісти грають набагато краще російської збірної.
"Вітаю українців! Молодці! Так, вони можуть дійти до півфіналу. Але є свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Удачі українцям! Будемо вболівати за них", - заявив легендарний актор.
Варто відзначити, що збірна України виправдала ставки букмекерів і потрапила в 1/8 фіналу Євро 2020. Наступний матч українці зіграють найімовірніше зі збірною Швеції 29 червня, у вівторок.
Головним фаворитом Євро 2020 на цей момент залишається Франція. Скласти їй конкуренцію можуть збірні Італії, Англії, Німеччини, Іспанії, Бельгії, Нідерландів та Португалії.
В прогнозі букмекерів, шанси на перемогу в України вкрай низькі. Коефіцієнт становить аж 101. Нижче на цей момент тільки футбольна команда з Австрії.
4.50-Франція
7.00-Італія
7.50-Англія
8.00-Німеччина
8.50-Іспанія
10.0-Бельгія
10.0-Нідерланди
11.0-Португалія
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які відомі тварини роблять прогнози про результати матчів на Євро 2020.