Боялись служить? Местная "элита" Киевской области избила военного за то, что он раздавал повестки (фото)

Детали инцидента

Известно, что военный с 19 лет служил в АТО, однако после получения ранения пошел работать в военкомат. В свой выходной на улице его встретила группа молодых людей и совершила нападение.

"Хочется верить в справедливое расследование. Военный, который их (повестки - ред.) разносил, с 19 лет был в АТО, получил травмы и после операции продолжил свою службу в военкомате", - написала Сусанна.

Фото: facebook.com/Сусанна Бойко

По ее словам, в настоящее время пострадавший находится в госпитале.

В комментариях к сообщению мамы военного Белоцерковское управление полиции Киевской области отметило, что началось досудебное расследование.

"Сотрудники полиции по факту нанесения телесных повреждений начали досудебное расследование. В настоящее время потерпевший находится в больнице на лечении, после чего полицейские предоставят происшествию окончательную квалификацию. Все участники установлены и допрошены. Кроме того, событие произошло в ночное время, когда военный находился вне службы", - говорится в сообщении.

Свой комментарий оставил также побратим пострадавшего.

"Имел честь служить с вашим сыном в 40-й бригаде, порядочный, честный и отважный воин. Желаю Николаю скорейшего выздоровления, а тем подонкам высочайшей и справедливой кары, а их родителям позор за воспитание", - написал военный.

Пока известно, что полиция Киевской области установила и опросила всех лиц, причастных к данному инциденту. В дальнейшем военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений.