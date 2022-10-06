В боях за Украину погиб знаменитый "киборг" Вячеслав Зайцев

Что известно о "киборге"

Вячеслав был историком, ученым, депутатом Запорожского городского совета фракции "Европейская Солидарность", военнослужащим.

Он до последнего вздоха защищал свою землю.

В 2014 году он пошел защищать страну от врага, был в самых горячих точках Донбасса среди которых – Донецкий аэропорт. Также он принимал участие во многих боях войны на Донбассе, в частности в прорыве из окружения под Извариным и боях за Дебальцево и является кавалером ордена "За мужество".

Через год он вернулся домой и занялся депутатской и научной деятельностью. За его плечами – работы по исследованию памятников Запорожского казачества как на суше, так и под водой.

Вячеслав Зайцев был известен горожанам и как общественный деятель – он занимался защитой прав ветеранов АТО.

В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, он одним из первых пошел в военкомат и отправился на фронт в рядах Вооруженных сил Украины.

Вячеслав Зайцев погиб на фронте (фото: Facebook)

"Трудно подобрать слова… Наш Вячеслав Зайцев погиб, защищая родную страну.

Очень печальная новость, в которую не хочется верить… Слава Зайцев депутат Запорожского городского совета действующего созыва, военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады погиб на фронте. Слава, ты был настоящим, искренним… Человеком! Мы будем тебя помнить!

Спасибо тебе и Вечная тебе память, Герой", - написал о бойце Михаил Прасол.

Вячеслав Зайцев участвовал в боях за ДАП (фото: Михаил Прасол)

"Вячеслав не просто был патриотом, а в профессиональной жизни постоянно обогащал нас новыми историческими свершениями, во время войны добровольцем пошел защищать Украину в 2014 году, и сделал это снова в 2022 году. Это мега искренний, открытый и интересный человек, вдохновлявший окружающих на добро и активность во благо родного края и Украины.

Герои не погибают. Вечная и светлая память", - со скорбью написал Виктор Деревянко.