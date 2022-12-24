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В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов: что о нем известно

Погиб Владимир Ежов (t.me/yigal_levin)
Автор: Татьяна Самарук

Защищая Украину под Бахмутом от российских оккупантов, погиб разработчик Владимир "Fresh" Ежов, который в 2007 году работал над компьютерной игрой "S.T.A.L.K.E.R Чистое небо".

Об этом сообщил военный эксперт Игаль Левин в Facebook.

После 24 февраля Владимир ушел на фронт и героически защищал Украину в рядах ВСУ.

У Героя Украины осталось двое несовершеннолетних сыновей.

"Стало известно, что, защищая Украину от российского вторжения, погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир "Fresh" Ежов", - написал Левин.

Что известно

Владимир Ежов среди компьютерщиков более известен по никнейму "Fresh". Он являлся геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских "Сталкеров" и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Известно, что свой никнейм Владимир взял из американского комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз", он говорил, что там была сцена, где такси приезжает и на нем было написано "Fresh".

Кроме того, один из персонажей игры S.T.A.L.K.E.R Локи сделан из его внешности.

Владимир Ежов с детьми

Ранее мы сообщали, что в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Также мы писали, что спасая раненых собратьев на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор".

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