В боях за Украину погиб призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко: что известно о Герое (фото)

Чем запомнился Герой

С начала полномасштабной войны Денис помогал ВСУ и территориальной обороне Днепра, откуда родом. В марте 2022 года он пошел добровольцем в силы обороны Украины.

За время службы получил звание младшего лейтенанта.

В спорте Денис Борейко стал мастером спорта международного класса по фехтованию, чемпионом Украины, призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Он также основал и стал первым тренером фехтовального клуба "Liberte" в Днепре.

Известно, что Денис Борейко погиб 3 июля. Его похороны пройдут 13 июля. Спортсмену и военному было 34 года.

"Это просто невозможно... Я не верю... Жизнь кончилась..." - написала на своей странице в Facebook жена Дениса.

Фото: facebook.com/Anna Molookova

Напомним, что по состоянию на май 2023 года на войне против России погибли 293 спортсмена.