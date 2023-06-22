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В боях за Украину погиб 36-летний спортсмен Александр Ильченко: что о нем известно (фото)

Александр Ильченко погиб на фронте (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На войне против России погиб 36-летний спортсмен Александр Ильченко. Он был инструктором Ассоциации айкикай Украины и имел второй дан по айкидо.

Об этом сообщила телеведущая Людмила Барбир на своей странице в Instagram.

Что известно о Герое

Александр Ильченко был офицером и командиром мотопехотного взвода в Магуре. У него был позывной "Днепр".

"С первого дня полномасштабной войны взял в руки оружие и в составе ТРО защищал свой родной Киев. После освобождения Киевской области добровольно записался в ряды ВСУ. Был лучшим из лучших", - пишет Барбир.

Александр Ильченко (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Во время ожесточенного боя военный получил тяжелые ранения. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако Александра спасти не удалось.

При жизни он любил футбол, но больше всего любил айкидо. Именно поэтому являлся инструктором Ассоциации айкикай Украины. За время, посвятившее спорту, получил второй дан айкидо.

Таким образом, он учил и воспитывал спортивную молодежь Украины.

Военный со своими учениками по боевым искусствам (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Задолго до начала полномасштабной войны начал заниматься военной подготовкой.

Людмила Барбир отмечает, что он был близким другом для нее лично и для ее семьи.

"15 лет дружбы, почти столько же вместе на татами. Совместные тренировки, семинары, теплые семейные посиделки на кухне, встречи друзей-"характерников" за кофе и чаем, бесконечный юмор и наши специфические шутки. Друг, нам всем тебя так не хватит... Спасибо, что был в нашей жизни..." - подытожила телеведущая.

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