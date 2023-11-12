В боях с ХАМАС погиб продюсер популярного сериала "Фауда"

Что известно о погибшем продюсере

Мужчина служил сержантом запаса в 697-м батальоне 551-й бригады армии Израиля.

В тот день он был на задании вместе с четырьмя сослуживцами, проверяя одно из зданий на севере сектора Газа в поисках тоннелей ХАМАС.

Матан Меир (фото: twitter.com/FaudaOfficial)

10 ноября Меир получил смертельное ранение в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.

По словам представителя продюсерской группы, Матан работал на съемках все четыре сезона.

Он отвечал в основном за транспортный реквизит - в сериале задействованы самые разные транспортные средства, от современных джипов до древних арабских руин.

Матан Меир (фото: twitter.com/issacharoff)

"Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" - Матан Меир - погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды", - сообщается в публикации Х.

Напомним, "Фауда" (с арабской "хаос") - израильский сериал от Netflix, рассказывающий о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием во время палестино-израильского конфликта.