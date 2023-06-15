В боях за Бахмут погиб сын диссидента Роман Чорномаз: что известно о Герое (фото)

Что известно о Чорномазе

Роман родился и вырос в достаточно патриотической семье, поэтому неудивительно, что после полномасштабного вторжения России пошел в ряды ВСУ.

Отец Романа - известный историк, диссидент, писатель и общественный деятель Богдан Данилович Чорномаз.

Татьяна Чорномаз, мама военного, также известная активистка. Сейчас она занимается активной волонтерской деятельностью.

"Когда началась война, Роман просто продолжил дело своих родителей - встал на защиту Украины. Сменил фотоаппарат, с которым работал профессионально, на прицел снайперской винтовки и присоединился к батальону "Свобода", - пишет бывший нардеп.

Роман Чорномаз с министром обороны Украины Алексеем Резниковым (фото: Procherk.info)

"Все-таки, снайпер - это интеллектуальная работа. Должен просчитывать все, плюс надо метко стрелять. А еще нужно уметь действовать в команде. Снайпер должен уметь наблюдать, должен уметь составить карту огня, проявлять вражескую позицию. Снайпер - это нечто среднее между командирским и пехотным звеном. Конечно, есть большие риски. Бывали случаи, когда враг, узнавая приблизительную позицию снайпера, не жалел пакет "градов", потому что не могли определить точно, где он", - рассказывал о своей работе Роман в интервью Procherk.info.

Однако 13 июня Роман Чорномаз героически погиб в бою под Бахмутом.

Роман Чорномаз служил снайпером в батальоне "Свобода" (фото: facebook.com/oleh.tiahnybok)