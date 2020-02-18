Бій під Золотим: на Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ

Військовий ЗСУ Максим Хитайлов загинув після бою під Золотим (фото: колаж РБК-Україна)

На Донеччині загинув молодий боєць ЗСУ Максим Хитайлов

Військовий ЗСУ Максим Хитайлов загинув сьогодні, 18 лютого, в масштабній битві під Золотим. Молодому бійцю було всього 22 роки. Він був гранатометчиком і входив у 72-у окрему механізовану бригаду.

Про загиблого бійця повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Також ця інформація з'явилася і в Facebook-групі "Типовий Сєвєродонецьк".

З соцмережі стало відомо, що тіло Максима Хитайлова знаходиться у бойовиків.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі спробували прорвати лінію розмежування. Вранці, близько 5 години ранку бойовики відкрили вогонь по позиціях 72 і 93 окремих механізованих бригад. При цьому терористи використовували артилерію.

Українські військові відбили напад і почався бій. На жаль, без втрат не обійшлося. Крім загиблого Максима Хитайлова, троє бійців ЗСУ отримали поранення, двоє - контузію. У бойовиків також є втрати - четверо загиблих, шестеро поранених.

В даний момент бій на Донбасі завершився. За даними штабу ООС, бойовики запросили режим тиші. ЗСУ зберегли свої позиції.

Нагадаємо, що під Києвом у місті Славутич помер "кіборг" Євген Ареф'єв з позивним "Спартак", який захищав Донецький аеропорт. Йому було всього 47 років.