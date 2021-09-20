Ботулізм дуже небезпечний: як уберегти себе і рідних від смертельного захворювання

На початку осені українці активно готують запаси на зиму і займаються консервацією продуктів. Саме консерви - овочеві, фруктові, грибні, м'ясні, рибні стають основною причиною зараження ботулізмом. Також ботулізмом можна заразитися при вживанні копченостей, в'яленої та сушеної риби, особливо приготованих в домашніх умовах з порушеннями гігієни.

Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він створює спори, дуже стійкі від впливу хімічних і фізичних факторів. Вони здатні витримати кип'ятіння протягом 5 хвилин, але гинуть при температурі 120 градусів через пів години. У продуктах токсини можуть розміщуватися нерівномірно. Але ідеальні умови для ботулотоксинів - місткості без кисню. Відрізнити банки з токсинами дуже складно, оскільки здуття буває далеко не завжди.

Інкубаційний період при ботулізмі може тривати від 2 до 8 днів. Чим він коротше - тим сильніше отруєння. У дуже важких випадках інкубаційний період може скласти всього 24 години.

Основні ознаки ботулізму:

Диспепсичний синдром

Розлад зору

Порушення дихання

Якщо у вас з'явилося порушення зору, виникла м'язова слабкість, в роті з'явилася сухість, загальне відчуття туману, предмети почали двоїтися, перед очима виникає сітка – негайно зверніться до лікаря і повідомте, що є підозра на ботулізм.

Ботулізм - дуже важке захворювання, які може викликати незворотні наслідки та привести до смерті хворого. Займатися самолікуванням категорично не можна, бо при ботулізмі необхідно введення спеціальної сироватки.

Як уберегти себе і близьких