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Боснія і Герцеговина відмовилася від допомоги РФ у боротьбі з COVID-19: в чому причина

STYLERКоронавірус    03.05.2020 - 17:53
Боснія і Герцеговина відмовилася від допомоги РФ у боротьбі з COVID-19: в чому причина
Боснія і Герцеговина відмовилася від допомоги Росії (колаж: РБК-Україна)

Влада Боснії і Герцеговини відмовилися пускати російських військових медиків

Боснія і Герцеговина не пустила на свою територію медиків з Росії, які повинні були прибути для допомоги в боротьбі з коронавірусом. У відомстві повідомили, що в'їзд у країну росіян повинен бути схвалений колективним рішенням президії, оскільки мова йде про військовий підрозділ. Експерти відзначають, що рішення влади також може бути пов'язане з нещодавно опублікованою вимогою РФ до Італії щодо послаблення санкцій після надання гуманітарної допомоги.

Міністр безпеки Боснії і Герцеговини Фахрудін Радончич заборонив в'їзд у країну російським медикам і військовим, які прибули туди для дезінфекції на тлі епідемії коронавірусної інфекції. Про це повідомило міністерство безпеки держави балканського 1 травня.

За даними уряду, 24 члени медичної бригади на п'яти спеціалізованих військових транспортних засобах намагалися потрапити в місто Мостар для дезактивації та дезінфекції нібито на прохання уряду країни. Однак міністр безпеки Боснії і Герцеговини Фахрудін Радончич не видав дозвіл на в'їзд.

Міністерство безпеки повідомило, що в'їзд у країну росіян повинен бути схвалений колективним рішенням президії, оскільки мова йде про військовий підрозділ. Прикордонна поліція не пропустила медиків з РФ в країну.

Раніше військові фахівці з РФ вже дезінфікували різні об'єкти в Боснії і Герцеговині, а також у Сербії.

Також експерти відзначають, що рішення влади Боснії і Герцеговини могло змінитися на тлі нещодавно опублікованих документів, надісланих з Росії до Італії після надання гуманітарної допомоги. Повідомляється, що РФ шантажує одну з італійських партій і вимагає натиснути на Брюссель.

Раніше РБК-Україна писало, що ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з коронавірусом.

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