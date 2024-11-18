Боржемская вышла на связь после скандала вокруг смерти Узелкова

Фитнес-тренер рассказала, что за последние дни она и ее дети получили огромное количество слов поддержки от друзей, знакомых и обычных пользователей сети.

"Каждое ваше слово, каждое сообщение - это как луч света, который дает нам силы двигаться дальше. Часто нам кажется, что мы одиноки в своей борьбе, но именно в такие моменты понимаешь, насколько важна поддержка и доброе слово. Я чувствую вашу заботу, вашу эмпатию и сострадание. Вы дарите нам веру, что, несмотря на все вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы не одни", - подчеркнула Боржемская.

Она отметила, что с такой поддержкой она и ее семья становятся еще сильнее.

"Вместе мы сильнее, и это невероятное чувство - знать, что тысячи сердец бьются в унисон, поддерживая нашу семью", - рассказала фитнес-тренер.

Также она пожелала каждому "много любви, мира и радости".

Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Скандал вокруг смерти Узелкова - что известно

После того, как 9 ноября стало известно, что боксер скончался в возрасте 45 лет, сын Вячеслава, Роберт Узелков, вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, что ему очень больно. Отметим, что в августе этого года сын публично отрекся от своего отца.

Также о бывшем муже написала и сама Боржемская.

Вскоре на Роберта посыпались обвинения и хейт в сети. 15-летний подросток вышел на связь и отметил, что никогда не сталкивался с таким, тем более, что было не самое лучшее время для негатива и критики. Роберт подчеркнул, что общался с отцом и поддерживал его, когда тот попал в больницу и проходил реабилитацию.

Марина Боржемская естественно заступилась за сына, отметив, что никто не знает, что на самом деле происходит у них в семье.

Затем она шокировала заявлением, что ее дети получают угрозы после смерти отца.

А затем мать боксера, Зинаида Узелкова, в интервью одному из издания заявила, что бывшая жена "несла" ее сыну только "негатив". Поэтому ее не пустили на похороны.

Марина Боржемская уже успела ответить ей.

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)