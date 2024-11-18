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Боржемская вышла на связь после скандала вокруг смерти Узелкова

Понедельник 18 ноября 2024 13:45
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Боржемская вышла на связь после скандала вокруг смерти Узелкова Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

9 ноября умер боксер Вячеслав Узелков. Однако скандалы вокруг его последних дней жизни, похорон и отношений с бывшей женой Мариной Боржемской и детьми все еще не утихают. Экс-супруга спортсмена уже реагировала на хейт, а теперь поблагодарила за поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Фитнес-тренер рассказала, что за последние дни она и ее дети получили огромное количество слов поддержки от друзей, знакомых и обычных пользователей сети.

"Каждое ваше слово, каждое сообщение - это как луч света, который дает нам силы двигаться дальше. Часто нам кажется, что мы одиноки в своей борьбе, но именно в такие моменты понимаешь, насколько важна поддержка и доброе слово. Я чувствую вашу заботу, вашу эмпатию и сострадание. Вы дарите нам веру, что, несмотря на все вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы не одни", - подчеркнула Боржемская.

Она отметила, что с такой поддержкой она и ее семья становятся еще сильнее.

"Вместе мы сильнее, и это невероятное чувство - знать, что тысячи сердец бьются в унисон, поддерживая нашу семью", - рассказала фитнес-тренер.

Также она пожелала каждому "много любви, мира и радости".

Боржемская вышла на связь после скандала вокруг смерти Узелкова

Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Скандал вокруг смерти Узелкова - что известно

После того, как 9 ноября стало известно, что боксер скончался в возрасте 45 лет, сын Вячеслава, Роберт Узелков, вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, что ему очень больно. Отметим, что в августе этого года сын публично отрекся от своего отца.

Также о бывшем муже написала и сама Боржемская.

Вскоре на Роберта посыпались обвинения и хейт в сети. 15-летний подросток вышел на связь и отметил, что никогда не сталкивался с таким, тем более, что было не самое лучшее время для негатива и критики. Роберт подчеркнул, что общался с отцом и поддерживал его, когда тот попал в больницу и проходил реабилитацию.

Марина Боржемская естественно заступилась за сына, отметив, что никто не знает, что на самом деле происходит у них в семье.

Затем она шокировала заявлением, что ее дети получают угрозы после смерти отца.

А затем мать боксера, Зинаида Узелкова, в интервью одному из издания заявила, что бывшая жена "несла" ее сыну только "негатив". Поэтому ее не пустили на похороны.

Марина Боржемская уже успела ответить ей.

Боржемская вышла на связь после скандала вокруг смерти Узелкова

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Ранее мы рассказали, какими были последние слова Узелкова в соцсетях.

Также читайте, что Игорь Кондратюк честно высказался о смерти Узелкова.

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