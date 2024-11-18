Боржемская вышла на связь после скандала вокруг смерти Узелкова
9 ноября умер боксер Вячеслав Узелков. Однако скандалы вокруг его последних дней жизни, похорон и отношений с бывшей женой Мариной Боржемской и детьми все еще не утихают. Экс-супруга спортсмена уже реагировала на хейт, а теперь поблагодарила за поддержку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Фитнес-тренер рассказала, что за последние дни она и ее дети получили огромное количество слов поддержки от друзей, знакомых и обычных пользователей сети.
"Каждое ваше слово, каждое сообщение - это как луч света, который дает нам силы двигаться дальше. Часто нам кажется, что мы одиноки в своей борьбе, но именно в такие моменты понимаешь, насколько важна поддержка и доброе слово. Я чувствую вашу заботу, вашу эмпатию и сострадание. Вы дарите нам веру, что, несмотря на все вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы не одни", - подчеркнула Боржемская.
Она отметила, что с такой поддержкой она и ее семья становятся еще сильнее.
"Вместе мы сильнее, и это невероятное чувство - знать, что тысячи сердец бьются в унисон, поддерживая нашу семью", - рассказала фитнес-тренер.
Также она пожелала каждому "много любви, мира и радости".
Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Скандал вокруг смерти Узелкова - что известно
После того, как 9 ноября стало известно, что боксер скончался в возрасте 45 лет, сын Вячеслава, Роберт Узелков, вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, что ему очень больно. Отметим, что в августе этого года сын публично отрекся от своего отца.
Также о бывшем муже написала и сама Боржемская.
Вскоре на Роберта посыпались обвинения и хейт в сети. 15-летний подросток вышел на связь и отметил, что никогда не сталкивался с таким, тем более, что было не самое лучшее время для негатива и критики. Роберт подчеркнул, что общался с отцом и поддерживал его, когда тот попал в больницу и проходил реабилитацию.
Марина Боржемская естественно заступилась за сына, отметив, что никто не знает, что на самом деле происходит у них в семье.
Затем она шокировала заявлением, что ее дети получают угрозы после смерти отца.
А затем мать боксера, Зинаида Узелкова, в интервью одному из издания заявила, что бывшая жена "несла" ее сыну только "негатив". Поэтому ее не пустили на похороны.
Марина Боржемская уже успела ответить ей.
Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Ранее мы рассказали, какими были последние слова Узелкова в соцсетях.
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