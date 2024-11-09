Боржемская прокомментировала смерть бывшего мужа Узелкова: "Благодарна ему за все"

В 45 лет умер звезда украинского бокса Вячеслав Узелков . Трагическое известие уже прокомментировал его сын Роберт , а теперь об утрате высказалась и бывшая избранница звезды, фитнес-тренер Марина Боржемская.

Марина Боржемская о смерти Вячеслава Узелкова

В своем блоге она опубликовала соответствующую публикацию, в которой затронула тему непростых отношений с бывшим партнером. Однако, несмотря на все, что было между ними, Марина поблагодарила мужчину.

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков. Отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все", - написала Боржемская.

Марина Боржемская высказалась о смерти бывшего мужа Вячеслава Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Что известно о браке Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской

Они поженились еще в 1999 году и прожили вместе 22 года. О расставании пара сообщила в 2021 году. В этом браке у звезд родилось двое детей: в 2009 году на свет появился их сын Роберт, а в 2012 - дочь Оливия.

После развода оба не скрывали, что им не удалось остаться в дружеских отношениях, и делились, что столкнулись в браке с рядом проблем, которые вместе им не удалось преодолеть.

Боржемская после разрыва практически не комментировала тему своей личной жизни, в то время как Вячеслав не так давно сообщал, что больше не одинок, и в будущем планирует жениться на своей новой любимой. В сети он публиковал романтический кадр, на котором можно было увидеть руку его избранницы.

Вячеслав Узелков собирался жениться во второй раз (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Боржемская также в своих интервью говорила, что в отношениях с Узелковым столкнулась с таким явлением, как абьюз. Она делилась, что раньше не понимала всех последствий, и ей не хватало духу принять "взрослое решение" и уйти.

"У меня абьюзинг был больше не в том, чтобы поднять руку. Это моральный абьюзинг. Это какая-то моя жертвенность, это ответственность за то: "а что он без меня будет", "как он без меня". Я ж то живя с этим человеком на одной территории, который знал, на какие струны нажать в моем сердце, в моей душе, что мне нужно сказать для того, что я не собрала вещи и не ушла. Сманипулировать своим здоровьем, манипулировать своим детством плохим, сманипулировать тем, что кроме меня никого в жизни больше нет и не на кого положиться", - делилась откровенными подробностями тренерша.

В браке Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова родилось двое детей - сын Роберт и дочь Оливия (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Но после рождения сына Роберта Боржемская окончательно поняла, что их союзу пришел конец.

Вот окончательно для себя поняла, что я не хочу с ним жить. Я стала мамой для него. Потом жалко. Заболел, инсульт. Опять же, я не могу оставить человека. Я бы никогда не бросила человека в болезни. Потому что мы с ним прожили столько жизни, я от него родила детей. Я не могу просто так отнестись к нему. Как так можно бросить человека, даже если ты к нему уже ничего не чувствуешь", - также рассказывала Марина.

Вячеслав Узелков с детьми (фото: instagram.com/uzelkov_official)