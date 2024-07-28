Борются с инфекциями и нормализуют давление: 6 продуктов с большим содержанием фолиевой кислоты

Что такое фолиевая кислота

Фолиевая кислота, также известная как витамин В9, играет ключевую роль во многих основных функциях организма. К тому же такая кислота помогает организму вырабатывать эритроциты, поддерживающие ваши органы и ткани в отличной форме и борющиеся с инфекциями лейкоциты.

Употребление рекомендуемой дозы витамина В9 с пищей уменьшает риск инсульта и сердечно-сосудистых расстройств, нормализует кровяное давление и снижает уровень холестерина в крови.

Взрослым и детям старше 14 лет следует потреблять 400 микрограмм фолиевой кислоты ежедневно. Приблизительно такое количество содержится в полутора чашках вареного шпината.

Беременным следует потреблять 600 микрограмм фолиевой кислоты ежедневно, что примерно эквивалентно количеству, содержащемуся в двух с половиной чашках вареного шпината.

Если вы не получаете достаточно фолиевой кислоты, можно заметить изменение цвета кожи, волос и ногтей. Кроме того, может возникнуть анемия и заболевания крови.

Дефицит фолиевой кислоты также может быть связан с депрессией и повышенным риском сердечных заболеваний

Какие продукты содержат фолиевую кислоту

Шпинат

Растение не славится ярко выраженным вкусом, оно богато минеральными веществами и витаминами. В нем большое содержание йода, много белка, углеводов и клетчатки.

Кроме того, шпинат содержит 80 мкг фолиевой кислоты.

Спаржа

Лишь благодаря четырем кусочкам вареной спаржи можно получить 89 микрограмм фолиевой кислоты. Приготовьте запеченную в духовке спаржу, чтобы увеличить потребление фолиевой кислоты.

Авокадо

В одном плоде авокадо содержится до 90 мкг витамина B9. К тому же авокадо содержит витамин С, В6 и жирные кислоты Омега-3.

Печень

В 100 граммах говяжьей печени содержится 240 мкг, в свиной - 225 мкг, куриной - 240 мкг.

В печени трески - 110 мкг. Печень - это источник витамина B9, железа и других важных биологически активных веществ.

Брокколи

Без него не обходится ни одна сбалансированная диета.

Брокколи содержит богатое содержание витаминов и питательных веществ, и при этом низкую калорийность.

Концентрация фолиевой кислоты - 85 мкг на 100 г этой капусты.

Бобовые

Бобовые помогают вывести из организма избыток холестерина, являются отличными антиоксидантами и отличным источником качественного растительного белка.

В 100 г вареных бобовых содержится до 200 мкг фолиевой кислоты.