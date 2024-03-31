Боролась с тяжелой болезнью: умерла известная украинская журналистка и ведущая

Что известно об Елене Данилюк

Отмечается, что журналистка с 1993 года была лицом телеканала, ведущей теле и радиоведущей.

Также последние несколько лет она преподавала на кафедре журналистики, рекламы и связей с общественностью университета Короля Даниила, передавала свой опыт и знания молодым журналистам.

Елена Данилюк (фото: Facebook)

"Она была не только выдающейся журналисткой и ведущей, но и замечательным человеком. Ее теплая душа и профессиональное мастерство всегда вдохновляли и поражали. Пусть ее добрые дела и память о ней останутся навсегда в наших сердцах", - написала на своей странице в Facebook коллега Данилюк Екатерина Говера.

К слову, в июне Елене должно было бы исполниться 47 лет. У нее остались мама, муж и дочь Анастасия.