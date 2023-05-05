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"Боролась, хоть знала, что обречена": умерла известная спортсменка Марина Дихтяр

Марина Дихтяр 6 лет боролась с онкологией (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Черкасской области умерла известная спортсменка, обладательница бронзовой медали на Чемпионате Украины среди параолимпийцев в 2005 году Марина Дихтяр. Она в течение 6 лет боролась с очень редкой формой онкологии - такой болеет один человек на миллион.

Об смерти спортсменки сообщил Александр Хоменко на своей странице Facebook.

Что известно о Марине Дихтяр

"С началом войны Маруся эвакуировалась к родителям в Черкасскую, оказавшись там оторванной как от помощи онкологов, которые единственные могли физически смягчить ее страдания, так и от непосредственной моральной поддержки друзей. Она трижды пыталась вернуться в Киев, чтобы хотя бы проконсультироваться с врачами. Каждый раз что-то срывалось. 160 километров оказались слишком большим расстоянием для его состояния", - пишет Александр.

В 2017 году у Марины после операции в Германии местные врачи обнаружили четвертую неоперабельную стадию мезотелиомы. Это редкий вид рака брюшной полости, когда злокачественные опухоли образуются в эпителии, покрывающем внутренние органы.

"Врачи ей давали около полугода жизни. Она прожила шесть лет. Потому что боролась, даже хорошо понимая, что обречена. И я мало встречал людей, которые так любили жизнь", - отметил Хоменко.

Марина боролась с онкологией в течение 6 лет (фото: reporters.media)

Спортсменка прошла 15 курсов химиотерапии, соединенных с иммунотерапией. Каждый стоил больше 130 тысяч гривен. Деньги на лечение собирала благодаря неравнодушным в соцсетях. От этого Марина получала дополнительный стресс, потому что приходилось просить помощь.

Знакомые спортсменки вспоминают, что она называла себя "выжившей", поскольку гораздо дольше противостояла болезни, чем это прогнозировали врачи. Несмотря на тяжелый диагноз, Марина активно занималась в спортзале.

Марина Дихтяр называла себя "выжившей" (фото: Facebook/Marina.Dihtar)

Известно, что Марина родилась в Смеле Черкасской области. Изучала психологию в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара. Долгое время жила у Киева. Работала руководителем проектов в области гражданского и промышленного строительства.

Отмечается, что Марина умерла почти две недели назад, но только сейчас это стало известно общественности.

Марина боролась с очень редкой формой онкологии (фото: Facebook/Marina.Dihtar)

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