В "Борисполі" баскетболісти провчили автохама: з'явилося відео

Біля аеропорту "Бориспіль" баскетболісти національної збірної України провчили автохама, який кинув свій автомобіль напризволяще, перекривши проїжджу частину. Відео з'явилося на сторінці "Баба і кіт" у Facebook.

На кадрах видно, як кілька спортсменів беруть авто, розкачують його і переставляють на інше місце.

"ЗупиниЛося в аеропорту Бориспіль. Водій кинув авто посеред дороги. Гравці збірної України з баскетболу не розгубились і звільнили проїзд", - йдеться у підписі до відео.

Баскетболісти провчили автохама у "Борисполі"

Користувачі мережі активно коментують ролик і ситуацію, що склалася.

Треба на дах було поставити перекочуючи. Так легше, простіше і зрозуміліше.

А поліція що? Уявляю, десь в Європі ось так би в аеропорту кинули машину...

В Англії, наприклад, така кинута машина відразу б викликала підозру на теракт. Там і написи всюди відповідні. Її б якимось роботом навпіл розрізами, щоб перевірити. А власник б не тільки штраф заплатив, але ще б відповідав за загрозу теракту.

Хлопці, перекиньте на дах його!

Скриншот коментарів

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