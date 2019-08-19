В "Борисполі" баскетболісти провчили автохама: з'явилося відео

Біля аеропорту "Бориспіль" спортсмени провчили автохама, який неправильно припаркувався
Біля аеропорту "Бориспіль" баскетболісти національної збірної України провчили автохама, який кинув свій автомобіль напризволяще, перекривши проїжджу частину. Відео з'явилося на сторінці "Баба і кіт" у Facebook.
На кадрах видно, як кілька спортсменів беруть авто, розкачують його і переставляють на інше місце.
"ЗупиниЛося в аеропорту Бориспіль. Водій кинув авто посеред дороги. Гравці збірної України з баскетболу не розгубились і звільнили проїзд", - йдеться у підписі до відео.
Баскетболісти провчили автохама у "Борисполі"
Користувачі мережі активно коментують ролик і ситуацію, що склалася.
Скриншот коментарів
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