"Бориспіль" без карантину: пасажирам розповіли все про пересадки в аеропорту

Пересадку в аеропорту "Бориспіль" можна зробити без тесту і карантину (Колаж РБК-Україна)

2020 рік вніс свої корективи в роботу аеропорту "Бориспіль", і він перестав бути великим пересадним пунктом в Україні. Однак навіть за листопад пересадку змогли зробити понад 13 тисяч мандрівників.

Які зараз існують правила для пересадок в аеропорту і до чого приготуватися пасажирам, розповіли у виданні Avianews.com.

Пересадка

Якщо ви подорожуєте з однієї країни в іншу, а пересадка – в аеропорту "Бориспіль", то покидати транзитну зону терміналу не потрібно.

Найважливіше – можливість отримати посадковий талон на всі вильоти, як на рейси до Києва, так і для вильоту зі столиці України.

Після виходу з літака пасажирам потрібно пройти контроль авіаційної безпеки та піднятися на поверх вище – в зал вильоту.

В Україні від пасажирів не вимагають проходити карантин або здавати аналізи для перельотів або пересадки. Однак потрібно дізнатися особливі умови тестування та карантину в країні вашого призначення.

Загальний зал

Деяким пасажирам потрібно вийти в загальний зал терміналу під час пересадки, щоб забрати свій багаж і здати його на наступний рейс. Така ситуація виникає зазвичай у тих, хто купив два різних квитка і летить різними авіакомпаніями.

Якщо у пасажира одне бронювання, то його багаж перевантажать автоматично і йому можна залишатися в транзитній зоні терміналу. А ось для виходу в загальну зону терміналу необхідно перетнути територію України й для цього потрібно право безвізового в'їзду або чинна віза.

Проходити тести або відправлятися на карантин таким пасажирам не потрібно, але термін транзиту не повинен перевищувати 24-48 годин. У пасажирів має бути доказ того, що вони покинуть межі країни у межах встановленого терміну. Таким доказом може стати посадковий талон на наступний рейс або роздруківка електронного квитка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Туреччині ввели нові обмеження для мандрівників.

А також розповідали про те, що Ізраїль буде примусово ізолювати прибули літаками, але є винятки.