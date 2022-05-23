RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Борис Джонсон написав проникливий лист українським дітям

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав відкритого листа українським дітям, в якому захоплюється їх мужністю і сподівається на скоріший мир в Україні і повернення до звичного життя.

Копію листа опублікував уряд Великої Британії.

"Поки я пишу це, у вашій країні теплий і сонячний день. За зимою прийшла весна. І в будь-який інший рік, такі діти як ви, повиходили б зі своїх домівок і шкіл, щоб гратися з друзями, займатися футболом як ваші кумири з "Шахтаря" чи "Динамо", - написав Джонсон.

Британський прем’єр зазначав, що захоплюється мужністю і сміливістю українських дітей.

"Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинна бачити жодна дитина. Але кожен день українські діти вчать всіх нас, що означає бути сильним, гідним, високо тримати голову навіть в найважчі часи. Я не можу уявити кращий приклад для наслідування для дітей і дорослих, ніж ви", - написав Борис Джонсон.

Він зазначив, що українці завжди будуть друзями Великої Британії і його країна обов’язково підставить плече допомоги.

"Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І щоб не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас своїми друзями", - наголосив Джонсон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон