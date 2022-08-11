Бомба уповільненої дії: лікар розповіла про смертельну хворобу судин

Аневризма судини-випинання і розтягнення стінок судин (частіше артерій різного калібру) внаслідок стоншення стінки.

Вони бувають вроджені (рідше, судини головного і спинного мозку) і надбані (через атеросклероз, травми судин, інфекційні процеси, сифілітичні ураження)

Чому захворювання називають бомбою уповільненої дії?



Найчастіше, якщо розміри аневризми маленькі, то симптоми відсутні. Можна випадково побачити аневризм при підозрі на інші захворювання. А коли вони досягають великого розміру - дуже великий ризик їх розриву.

Аневризма судин головного мозку

Найчастіше це вроджені патології, і проявляються у віці 18-30 років, можуть бути і набутими в результаті атеросклерозу (40-90 років).

Як виникає?

Еластичні волокна забезпечують опір стінки судини артеріального тиску. У разі пошкодження волокон їх місце займають колагенові, чутливі до впливу тиску.

В результаті збільшується діаметр артерії на пошкодженій ділянці й виникають ознаки аневризми. У міру збільшення діаметра освіти стінка стоншується і випинається.

Симптоми:

сильний пульсуючий головний біль,

слабкість,

параліч певних груп м'язів,

зміна чутливості,

біль в очах;

тремор кінцівок,

можливе погіршення зору і координації.

Смертельним ускладненням аневризми є її розрив і як наслідок внутрішньомозковий крововилив (геморагічний інсульт).

Фактор ризику:

Куріння.

Стреси.

Ожиріння.

Цукровий діабет.

Ендокардит.

Гіпертонічна хвороба.

Як діагностувати?



Звернутися до невролога, МРТ головного мозку з контрастом, КТ мозку, доплерографія та інші обстеження призначає невролог при необхідності згідно з клінічними даними



Лікують хворобу тільки оперативним втручанням - видаляють уражену судину і змінюють його на штучний протез.

Профілактика: