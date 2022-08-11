Бомба уповільненої дії: лікар розповіла про смертельну хворобу судин

Смертність від серцево-судинних захворювань в Україні дуже висока. При чому середній вік хворих щорічно знижується, і зараз це 45-50 років (бувають випадки смерті в молодшому віці). Дуже часто люди вмирають від аневризми судин.
Про цю хворобу розповіла лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П'єць.
Аневризма судини-випинання і розтягнення стінок судин (частіше артерій різного калібру) внаслідок стоншення стінки.
Вони бувають вроджені (рідше, судини головного і спинного мозку) і надбані (через атеросклероз, травми судин, інфекційні процеси, сифілітичні ураження)
Найчастіше, якщо розміри аневризми маленькі, то симптоми відсутні. Можна випадково побачити аневризм при підозрі на інші захворювання. А коли вони досягають великого розміру - дуже великий ризик їх розриву.
Аневризма судин головного мозку
Найчастіше це вроджені патології, і проявляються у віці 18-30 років, можуть бути і набутими в результаті атеросклерозу (40-90 років).
Як виникає?
Еластичні волокна забезпечують опір стінки судини артеріального тиску. У разі пошкодження волокон їх місце займають колагенові, чутливі до впливу тиску.
В результаті збільшується діаметр артерії на пошкодженій ділянці й виникають ознаки аневризми. У міру збільшення діаметра освіти стінка стоншується і випинається.
Симптоми:
Смертельним ускладненням аневризми є її розрив і як наслідок внутрішньомозковий крововилив (геморагічний інсульт).
Фактор ризику:
Як діагностувати?
Звернутися до невролога, МРТ головного мозку з контрастом, КТ мозку, доплерографія та інші обстеження призначає невролог при необхідності згідно з клінічними даними
Лікують хворобу тільки оперативним втручанням - видаляють уражену судину і змінюють його на штучний протез.
Профілактика:
Як ми писали раніше, українцям назвали головні помилки при прийомі антибіотиків.
Також медик розповіла, чи дійсно вейпи і "електронки" дуже шкідливі.