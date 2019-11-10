Наш великий добряк: українців просять допомогти побитим у Києві ветерану АТО з дружиною

Ігор Панова з позивним Хан у вкрай важкому стані
У Києві невідомі напали на ветерана АТО з дружиною, і постраждалі перебувають в лікарні у критичному стані. Бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним Хан разом з дружиною Оксаною виявили в під'їзді житлового будинку на сходовому майданчику цієї ночі між поверхами з проломленими головами. Як розповіла волонтерка Тетяна Руденька у своєму Facebook, сусіди звуків боротьби або якогось конфлікту не чули.
На подружжя Пановых було скоєно напад в їх власному будинку.
Постраждалі знаходяться в Київській міській клінічній лікарні №17.
Обом терміново провели операції.
"При трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані трохи меньше. Обоє знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції", - розповіла волонтерка.
У Києві напали на ветерана АТО Ігоря Панова з позивним Хан з дружиною (Фото: facebook.com)
Зазначається, що стан у жінки стабільно важкий, але дещо краще, ніж у Ігоря - вона реагує на подразники. Медики мають намір пробувати давати зондове харчування.
У Хана травма набагато важче - йому постійно вводять адреналін та препарат для вирівнювання тиску. Крім численних кісткової уламків зафіксовані сильні гематоми головного мозку. Організм ветерана не сприймає нічого, крім води. Волонтерка каже, що у захисника України розбита половина обличчя.
Повідомляється, що у поліції поки немає підозрюваних.
"Знайшли їх сусіди. Ніхто не чув ні сварок ні криків чи потасовки! Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю. Кожен день будуть давати список необхідних ліків!" - розповіла Руденька.
Волонтерка закликала всіх небайдужих надати допомогу нашому захисникові з дружиною і дала номер картки для бажаючих вислати кошти для придбання необхідних ліків.
"В Хана немає нікого, крім нас! Поки списки забираю і закриваю я. Хто хоче допомогти 4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!" - йдеться в публікації.
Руденька додала, що знає Панова з 2015 року і називає ветерана "наш великий добряк".
Користувачі мережі просто шоковані інцидентом і не розуміють, який чоловік міг вчинити такий жорстокий напад.