Більшість українців отримали "травму свідка": симптоми та як побороти

Після того, як більшість українців побачила фото та відео звірств військових РФ у Гостомелі, Бучі та інших містах, вони отримали стрес. Його ще називають травмою свідка.

Що означає цей термін, та як його швидше подолати розповів невролог та психіатр Євген Скрипник.

"Війна є травмуючою ситуацією не тільки хто перебуває в містах бойових дій, а і хто навіть переглядає фотографії, особливо з Бучі. Коли отримуємо травму, не беручі безпосередню участь в бойових діях, не перебуваючи в місцях бойових дій- це травма свідка", - пояснив він.

Ця травма може виникати навіть, коли ви гортаєте стрічку новин.

Чому виникає травма свідка та симптоми

Ви уявляєте, що в цій ситуації могли бути ви, ваші близькі.

Відчуття безпорадності та провини, що не можете допомогти постраждалим та якось вплинути на ту подію, яка це викликала. Провина, що ви залишилися неушкодженим та живим.

Виникає відчуття гніву, злості та бажання помститися тому, хто зробив це дійство або навпаки холодна лють.

Що робити, коли ви отримали травму свідка

Розмовляйте з рідними, близькими.

Намагайтеся не дивитися новин, особливо з зони бойових дій.

Намагайтеся не переглядати більше світлини які вас травмували, менше їх постити в себе на сторінці, для цього є публічні особи, блогери та українські ЗМІ.

Піклуйтеся про сусідів, близьких, рідних.

Допомагайте своїй країні, займайтеся волонтерством, допомагайте країні чим зможете і що вмієте.

Намагайтеся робити те, що робили до війни.

Більше намагайтеся гуляти на свіжому повітрі.

Читайте книги.

Допомагайте своїм дітям вчити уроки!

Намагайтеся більше рухатися, займатися фізкультурою.

Пам’ятайте, що все в житті закінчується і війна також.