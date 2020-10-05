Де найбільше ймовірно підчепити коронавірус: вчені назвали місце

Голландські вчені розповіли, де люди з більшою ймовірністю ризикують підчепити коронавірус. На їх думку, людина швидше за все заразиться COVID-19 у ліфті будинку. Крапельки вірусу можуть зберігатися в кабіні ліфта від зараженої людини до 30 хвилин. У зв'язку з цим вчені порекомендували людям дотримуватися певних правил поведінки. Про це пише DerStandard.

Фахівці відзначають, що найбільше краплинок з вірусом виділяється, коли людина кашляє або голосно розмовляє. Крихітні аерозольні крапельки не осідають відразу на землю, а затримуються в повітрі. Це з'ясувалося в ході експерименту. Вчені розпилювали в ліфт аерозолі, а двері були відкриті тільки 20% часу. Після за допомогою лазерного світла фахівці перевірили і з'ясували, що потрібно близько 25 хвилин, перш ніж кількість аерозолів впаде в 100 разів.

Таким чином, користувачі ліфтів можуть вдихнути від декількох десятків до декількох тисяч частинок COVID-19 у хвилину в кабіні середнього розміру після того, як інфікована людина заговорила або кашлянула там за кілька хвилин до цього.

Експерти настійно рекомендують в кабіну ліфта заходити в захисній масці і рукавичках. Також не рекомендується розмовляти при користуванні ліфтом.

Краще всього, якщо є можливість, користуватися сходовою кліткою, щоб виключити ризик зараження COVID-19 в ліфті.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні заразив 3774 людини.

Як ми писали раніше, відомий японський дизайнер помер від коронавірусу.