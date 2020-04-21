Де найбільше шансів "підчепити" коронавірус: Комаровський розкрив правду

Карантин через коронавірус в Україні введено 12 березня по 24 квітня. З кожним днем інфекція поширюється з більшею силою і людей хвилює питання, в яких місцях ризик заразитися є найбільше. На це питання дав відповідь відомий український педіатр - доктор Комаровський. Він повідомив, що найбільший ризик - це перебувати в тісному контакті з зараженим COVID-19.

За словами доктора, самий небезпечний шлях зараження - це знаходження із хворим в одній палаті. Саме тому медики заражаються від пацієнтів.

"На першому місці однозначно виявиться лікарняна палата інтенсивної терапії — кілька хворих плюс потоки кисню. Якщо в ній сухе повітря, немає дуже інтенсивного провітрювання і невелика площа — це взагалі ідеальний спосіб зустрітися відразу з 10 дозами", - сказано на сайті Комаровського.

Приміщення з великою кількістю людей знаходиться на другому місці за небезпекою заразитися. Замкнутий простір представляє найбільшу небезпеку для здорової людини.

"Особливе місце — будинку для людей похилого віку та людей з інвалідністю: по суті це зосередження в обмеженому просторі тих, для кого і одна інфікуються доза — це смертельний ризик, плюс всі постійно мерзнуть, тому ніякого провітрювання, плюс часте застосування дихальної апаратури", - розповів Комаровський.

Після перерахування цих небезпечних місць, ви повинні розуміти, чому під час карантину заборонені саме вони.

"Коронавірус нікуди йти не збирається. Він залишить нас у спокої тільки тоді, коли більшість з них зустрінеться і суспільство сформує колективний імунітет. Добитися цього за зиму й весну не вийде, але влітку обов'язково стане легше — відкриються вікна, відключиться опалення (нормалізується вологість), люди частіше будуть зустрічатися і більше часу проводити на свіжому повітрі, а не в приміщенні, нагріваються на сонці дверні ручки, збільшиться кількість ультрафіолету. Ми всі, врешті-решт, навчимося мити руки", - підсумував лікар.

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