Хто найбільше постраждає від коронавіруса: названі галузі

Від коронавіруса постраждає економіка (Колаж РБК-Україна)

Центр новин ООН повідомив, що від коронавіруса глобальна економіка скоротиться на 1%

Коронавірус у світі інфікував вже більше мільйона чоловік. Пандемія завдає небувалий шкоди світовій економіці. За прогнозом фахівців, через COVID-19 на 1% скоротиться глобальна економіка. Найбільше постраждють галузі, які пов'язані з пересуванням людей через кордони держав. Про це повідомляє Центр новин ООН.

В першу чергу величезні збитки понесуть ті галузі, де важливо фізична взаємодія людей (роздрібна торгівля, готельна справа, індустрія розваг, транспорт).

Скорочення доходів бізнесу призведе до масового безробіття. Масштаб наслідків для глобальної економіки від пандемії коронавіруса буде залежати від того, скільки триватиме карантин.

Фахівці з ООН повідомляють, що при нйжхливішому сценарії в 2020 році світовий ВВП, замість зростання на 2,5%, скоротиться на 0,9%. При цьому спад може виявитися ще більш значним, якщо обмежувальні заходи будуть діяти і в третьому кварталі нинішнього року.

Наголошується, що постраждають, як розвинені країни, так і дуже бідні, так як останні тільки і виживали з рахунок туризму.

Як ми раніше писали, українські туроператори змінили правила виплати компенсацій і скасування турів.