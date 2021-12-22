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Не більше 20 грамів на день: дієтолог розвінчала міфи про горіхи

Автор: Людмила Жукова

Горіхи - це концентроване джерело поживних речовин і вітамінів, мінералів, клітковини. Але є певні міфи, пов'язані з їх вживанням.

Про них і розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Facebook.

Горіхи не повинні бути смаженими

Запам'ятайте, горіхи повинні бути свіжими, а не смаженими. Щоб отримати всю користь від горіхів, необхідно їсти їх сирими. Від теплової обробки більшість корисних властивостей горіхових зерен втрачаються.

Купуйте горіхи в шкаралупі

Бажано купувати горіхи в шкаралупі. Очищені та упаковані в пакети, вони швидко окислюються і набувають смак прогірклого масла. Очистіть і їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти й вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи - це не найкращий вибір.

Горіхи - калорійний продукт

Це дійсно так. У 100 грамах горіхів 690 ккал. Це обумовлено наявністю жирів у вигляді корисних поліненасичених кислот. Цікаво, що люди, які споживають всю жменю горіхів в день, мають більш низькі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб і нижчий ризик передчасної смерті. Але мова йде всього про 20 грамах горіхів, не варто їсти їх більше.

Це стосується вживання всіх видів горіхів, а не будь-якого виду окремо. Така кількість не завадить вашій фігурі й не викличе тяжкості в шлунку.

Горіхи - алергенний продукт.

Це правда. Горіхи відносяться до високоалергенних продуктів. Потрібно бути обережними людям з схильністю до білкової алергії, а також непереносимістю до інших видів горіхів. Є протипоказання при хворобах шлунково-кишкового тракту, деяких шкірних хворобах, при гіперфункції щитовидної залози.

Нагадаємо, що експерт назвав овоч, який шкідливіший за ковбасу.

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