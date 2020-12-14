"Велике будівництво": голову Дніпрооблради звинувачують у зриві програми президента

Фото: Святослав Олійник (з відкритих джерел)

Найбільше претензій до діяльності Олійника через зрив у регіоні президентської програми "Велике будівництво"

При величезних обсягах незавершеного будівництва об'єктів на території області - лікарень, шкіл, дитсадків, стадіонів і спорткомплексів (які повинні були бути закінчені ще восени 2019 року, але досі перебувають в стані "недоробок") в Дніпропетровській області з подачі голови облради Святослава Олійника проводиться маса нових тендерів, на яких часто виграють компанії, які неодноразово мали проблеми із законністю, пише "Апостроф".

Як відзначають журналісти, прихід Олійника до фактичного управління держадміністрацією через лояльного екс-главу (Олександра Бондаренка, якого Зеленський вже звільнив з посади - ред.) і особисто відданих заступників явно не пішла на користь області.

"Безліч інфраструктурних проектів, які активно реалізовувала команда попереднього голови Дніпропетровської ОДА, були згорнуті і заморожені, рівень корупції вознісся до небес. Зрозуміло, не сам по собі, а в рамках суворої вертикалі "відкатів", зі своїм інститутом "смотрящих" від голови облради. У кожному департаменті ОДА з'явився представник інтересів Олійника, через якого затверджуються всі дії і документи. І начальники департаментів під ризиком звільнення погоджують свої плани з Олійником та його оточенням. Всі платежі проходять тільки після узгодження у глави Дніпрооблради", - зазначає видання.

Однак, найбільше претензій до діяльності Святослава Олійника з-за зриву в регіоні президентської програми "Велике будівництво". "У Дніпропетровській області обсяги будівельних робіт скоротилися з 310 до 30-ти об'єктів. Тобто в десять разів. Інші заморожені. Нових об'єктів також немає і не планується", - наголошується в статті.

На думку авторів матеріалу, ціна управління за методами Олійника та Бондаренко занадто висока для Дніпропетровської області.

"Подібні провали, як на Дніпропетровщині, неминуче вдарять по репутації Зеленського, так і за рейтингами команди у владі цілком", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Святослав Олійник оформив на дружину безліч нерухомості і компаній в Україні та Словаччині. Цими фактами вже зацікавилися в НАБУ і ДФС.