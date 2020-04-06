Хворий на коронавірус киянин розповів про хворобу: у мене не було кашлю

Коронавірус в Україні інфікував вже 1319 людей. Основними симптомами Covid-19 медики називають високу температуру і кашель. Але є і винятки. Про свою історію хвороби розповів киянин Павло Гуськов. Чоловік спочатку думав, що у нього грип та звернувся в приватну клініку, де коронавірус йому не діагностували, і він лікувався вдома. Після 10 днів удома, температура у Павла підскочила до 38.7 і він знову звернувся до приватних медиків.

"Я припускаю, що захворів 2 березня. У мене був стан ніби грип. Я тоді сам почав пити антибіотики, вітаміни і за тиждень у мене все ніби пройшло. Але через 10 днів, 12 березня, у мене істотно підвищилася температура до 38,7. І тоді я поїхав у приватну клініку, щоб перевіритися", - розповів Павло ТСН.

Чоловік повідомив, що за всю хворобу у нього не було основного симптому - кашлю.

"Температури не було, було нездужання, горло боліло, кашлю не було. І протягом всієї хвороби у мене не було кашлю", - розповів він.

Зазначимо, що Павло до хвороби був у Франції, він думає, що саме там заразився.

"Я двічі звертався в приватну клініку. Вперше 12 березня, вони мене обстежили і призначили лікування. (Поставили діагноз) якийсь там гострий синусит і риніт. І ніхто не подумав, що в мене може бути COVID-19. І я з 12 по 18 березня був на домашньому лікуванні, і вже 18 березня, коли у мене знову була висока температура, я знову звернувся в приватну клініку, і тоді мені порадили звернутися також до терапевта, не тільки до лора. І терапевт призначив томограму легенів. Коли вони зробили знімки, було видно, що у мене вже висока ступінь двосторонньої пневмонії і плеврит. Мене направили в цей же день в Олександрівську лікарню", - повідомив він.

У лікарні експрес-тест не показав Covid-19, інфекцію виявив лише повторний аналіз.

"Прямо там зробили експрес-тест на коронавірус, він був негативним. Але з урахуванням двосторонньої пневмонії, мене поклали з цим діагнозом. Проходив курс лікування від пневмонії. Потім, 19 березня, вони взяли в мене мазок і 21 березня він показав, що у мене COVID-19. Потім зробили повторний аналіз, і вже була остаточна інформація, що у мене вірус", - зізнався Павло.

Також киянин розповів, що в лікарні його лікували від пневмонії - уколами антибіотиків, після п'яти днів лікування - температура впала.