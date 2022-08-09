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У лікарні Севастополя труїли щурів, але вбили російських військових: деталі

Окупантів гроблять навіть у лікарнях (скріншот: YouTube/russianchurch)
Автор: Світлана Мащенко

Російські військові масово потруїлися отрутою для щурів у Севастопольському госпіталі.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Що відомо

Інцидент стався в 1472 військово-морському госпіталі в місті Севастополь (повна назва - Федеральна державна бюджетна установа (ФДБУ) "1472 військово-морський клінічний госпіталь" Міністерства оборони РФ).

На даний момент повідомляється про 8 загиблих, а також 18 - у важкому стані. Військовослужбовці РФ знаходяться в реанімації.

Фото: 1472-й військовий госпіталь (facebook)

Керівництво вирішило потруїти щурів і вбило своїх

За словами Романа Цимбалюка, керівництво лікарні вирішило потруїти щурів, розкидавши по всьому госпіталю отруту для гризунів, включаючи кухню.

Отрута потрапила в харчові продукти і вбила російських військових.

Зазначимо, що нещодавно військових в одному з госпіталів Криму відвідав путініст Філіп Кіркоров.

Раніше ми писали, що у Росії військового без ніг не пустили в маршрутку.

Також повідомлялося, що в Туреччині поляки побили російських туристів, а персонал просто спостерігав ще й "повісив" все на росіян.

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