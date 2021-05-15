У лікарні Києва померла розвідниця-снайпер: поверталася на фронт після кожної операції (фото)

Попередній діагноз у Гранецької - гострий лейкоз.

Повідомляється, що кілька тижнів тому стан військової різко погіршився.

Ользі Леонідівні в ході лікування від раку робили операції, після яких вона поверталася на фронт.

Снайпер-розвідник Ольга Гранецька (фото: facebook.com/nikoloz.giorgadze.7)

Як повідомила волонтерка Юлія Щербань у своєму Facebook, прощання з Гранецькою відбудеться у неділю, 16 травня, у Вінниці в Домі офіцерів. Захід пройде з десятої до одинадцятої ранку.

Військову поховають на Алеї Слави на центральному міському кладовищі.

Також Щербань розповіла в коментарі "Суспільному", що Гранецька в перервах між операціями поверталася на Донбасі, оскільки мріяла про перемогу.

"39-температура шість днів трималася. Дівчата, які там були, "виганяли" її на лікування. А вона говорила: "У мене ще недороблені справи". Вона хотіла, щоб все було так, як треба", - каже волонтерка.

У Ольги Леонідівни залишилася мати і дві сестри.

Гранецька народилася 27 квітня 1983 року в селі Юрівка в Козятинському районі. Служила за контрактом з 2007 року в Козятинському РВК, була радіотелефоністкою в 101-му окремому полку зв'язку (з 2012 року, в/ч А1660).

Після початку російської військової агресії проти України Ольга прагнула потрапити на фронт. У 2016 році її перевели в 93 ОМБр "Холодний Яр". Воювала в артилерійській розвідці.

У 2017-му перевелася в 131-й окремий розвідувальний батальйон, виконувала бойові завдання на посаді снайпера-розвідника (2-ї категорії) в першій розвідроті.

Військова ЗСУ Ольга Гранецька (фото: facebook.com / Юлія Щербань)