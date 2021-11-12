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У лікарні Дніпра чоловік вколов собі препарат для тварин і ледь не помер (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі чоловік вколов собі препарат від вошей "неостоматаз", який призначений для тварин, і ледве не помер. Зазначається, що усе сталося у туалеті лікарні.

Так, інцидент стався у поліклініці №4 на вулиці Ломаній, повідомили у Telegram-каналі "Днепр Сейчас".

Зокрема, після ін'єкції у чоловіка розпочалося наркотичне передозування, судоми та пішла піна з рота.

Згодом після ін'єкції чоловік знепритомнів і йому одразу надали допомогу медики. Також на місце події одразу викликали працівників поліції.

Окрім того, у туалеті на підлозі правоохоронці знайшли шприц та ампулу від препарату.

Потерпілого госпіталізували до відділення токсикології. Наразі поліцейські намагаються встановити його особу. Деталі інциденту встановлюються.

У Дніпрі чоловік вколов собі препарат від вошей (t.me/dnipro_now)

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області чоловік не підпускав лікарів до дружини.

Також ми писали, що у Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним.

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