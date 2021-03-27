У лікарні Бердичева суддя побила сімейного лікаря до струсу мозку

Про інцидент поінформували поліцію, і потім справу передали на розслідування до ДБР, яке перевірятиме не тільки поведінку судді Алла Шевчук, але і дії медиків.

Як розповіла про подію сама постраждала 45-річний сімейний лікар вищої категорії Наталія Маслій, НП сталася 5 березня. В амбулаторії сімейної медицини №5, де вона працює, в коридорі раптово спалахнув скандал. Медик пішла перевірити, що трапилося. Як з'ясувалося, ініціатором конфлікту стала немолода сімейна пара, яка перейшла з "брудної" зони в "чисту", обурюючись, що їх довго не приймає лікар.

Лікар Наталія Маслій (фото: subota.online)

Зазначається, що в медустанові надають послуги звичайним хворим і тим, у кого є підозра на коронавірус. Ці дві групи пацієнтів для безпеки та запобігання розповсюдження інфекції розділені між собою - одних приймають у чистій зоні без додаткових засобів захисту, інші (з явними симптомами, температурою і підозрою на COVID-19) очікують у "брудній" зоні.

"О 14:30 в кабінет зайшла жінка зі скандалом, з претензією, що до них довго не виходить лікар, вона чекає вже півтори години. Через 10 хвилин зайшов з таким же скандалом, що до них ніхто не виходить, її чоловік. Я саме була зайнята пацієнтом", - згадує Маслій.

Коли сімейний лікар вийшла, щоб заспокоїти подружжя, агресивні пацієнти просто її побили.

"Старша сестра мені сказала, що там люди скандалять і знімають все на мобільний телефон. Я вийшла, щоб їх заспокоїти, адже через галас не могла послухати пацієнтів. Вийшла в коридор, намагалася їм пояснити, що зараз черга і я їх прийму пізніше. Закрила рукою екран телефону, щоб не знімали, а вони мені вивернули руку. Синці є на одній руці і на другий. Хапали за халат, за груди. Він спереду узяв мене за шкибарки, і тут я відчула ззаду удар. Свідки кажуть, що мене ще били ззаду ногами", - розповіла лікар.

Після цього агресивні пацієнти залишили лікарню, а саму Маслій з травмами госпіталізували.

Лікар Наталія Маслій була госпіталізована після побиття пацієнтами лікарні (фото: subota.online)