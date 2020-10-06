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Хвора на коронавірус українка розповіла про лікарні: ліжка стоять в коридорах

Автор: Людмила Жукова

Українка повідомила про те, як хворіють на COVID-19

Українка з Дніпра захворіла коронавірусом і описала свій досвід лікування. У Юлії була кілька днів висока температура, а потім у неї пропав нюх. За словами дніпрянки, температуру вона збивала парацетамолом. Зараз вона досі лікується, відчуває сильну слабкість і кашляє навіть від легкої роботи по дому. Про це Юлія Кононенко написала на своїй сторінці в Instagram.

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"Лікування від корони як такого немає, тебе лікують симптоматично. Починаючи з самоізоляції, якщо твій стан не погіршується, то в лікарню тебе не кладуть. А в лікарні я вам скажу зараз відбувається повний треш", - зазначила дівчина.

Вона повідомила, що тим, хто не вірити в коронавірус - краще не потрапляти в лікарні. Юлія написала, що з самого початку її не підключали до додатка "Дія", яке контролює переміщення хворих. Тому ви не можете бути впевненими в тому, що поруч з вами в транспорті не варто хвора людина.

"В лікарні місць майже немає, ліжка поставили вже, на всяк випадок, в коридорі. Я зроблю ще багато постів, якщо вам цікаво про це читати. Хочу сказати одне, поки я була на самоізоляції - це було чисто на моїй відповідальності. Мене не підключали до Дія, мене не перевіряли, ви не можете бути впевненим, що поруч з вами в транспорті зараз сидить здорова людина", - написала дівчина.

Також Юлія закликала українців одягати маски правильно, а не з відкритим носом, і побажала не хворіти.

Скріншот поста

Як ми раніше писали, волонтер розповіла про критичну ситуацію з COVID-19 в лікарнях Одеси.

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